05 Сентября 2022
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фанаты болельщики футбол (2013) | Фото:

Полиция Екатеринбурга просит подростков не вступать в ряды панков и футбольных фанатов

Полиция Екатеринбурга предупредила подростков об опасности экстремистских организаций и вступления в их ряды. При этом правоохранители причислили к подобного рода движениям панков и футбольных фанатов. Пост о способах вербовки молодежи в опасные течения и соответствующих статьях, пресс-группа УМВД Екатеринбурга опубликовала в своих социальных сетях.

"Существует масса неформальных объединений экстремистской направленности, как правило, молодежных. К неформальным молодежным группам можно отнести футбольных фанатов, отличающихся от обычных болельщиков, которые поддерживают свою команду, проявлением агрессии, ненависти к другим соперникам. Данные группы устраивают массовые беспорядки при проведении матчей, драки, потасовки с представителями других команд. Также есть группы скинхедов, панков, недавно признанное экстремистской направленности неформальное движение "АУЕ"* и многие другие", - говорится в сообщении.

По определению полиции, членами экстремистских движений являются приверженцы крайних взглядов и действий, который отрицают существующие в обществе нормы и правила. Как правило, оружием таких людей является агрессия. Сейчас же все чаще подобные организации заманивают к себе именно подрастающее поколение, используя для этого интернет. Жертвами вербовки также становятся одинокие люди, те, кто находятся в состоянии стресса или депрессии или же те, что чувствуют обиду на окружающее общество или близких, люди, находящиеся в духовном поиске, а также подвергающиеся различного рода дискриминации.

Полиция просит горожан быть внимательнее в социальных сетях, проверять страницы "новых друзей" и не поддаваться сомнительным уговорам.

"Предварительно перед знакомством для последующей вербовки в экстремистскую группу вербовщики могут исследовать странички в соцсетях. Это кладезь для психоанализа и первичного отбора более подходящих для вербовки личностей. Вербовщики при общении и взаимодействии (виртуальном, а потом и реальном) с потенциальным кандидатом прощупывают его слабые места", - пишет пресс-группа.

Пользователям сетей рекомендуется ограничить доступ к своей странице, не вступать в подозрительные группы, не откровенничать в общедоступных группах, а в обсуждении личных историй использовать схему "спрашиваю для друга". Полиция также советует не принимать в друзья всех подряд, не отвечать на сомнительные сообщения, а также выработать навык задавать вопросы по типу "зачем вы мне это говорите" или "для чего мне это".

Сотрудники УМВД напоминают, что за совершение правонарушений экстремистской направленности, злоумышленника ждет уголовная ответственность.

Теги: Екатеринбург, полиция, футбольные фанаты, панки, экстремизм



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