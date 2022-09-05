Полиция Екатеринбурга просит подростков не вступать в ряды панков и футбольных фанатов

Полиция Екатеринбурга предупредила подростков об опасности экстремистских организаций и вступления в их ряды. При этом правоохранители причислили к подобного рода движениям панков и футбольных фанатов. Пост о способах вербовки молодежи в опасные течения и соответствующих статьях, пресс-группа УМВД Екатеринбурга опубликовала в своих социальных сетях.

"Существует масса неформальных объединений экстремистской направленности, как правило, молодежных. К неформальным молодежным группам можно отнести футбольных фанатов, отличающихся от обычных болельщиков, которые поддерживают свою команду, проявлением агрессии, ненависти к другим соперникам. Данные группы устраивают массовые беспорядки при проведении матчей, драки, потасовки с представителями других команд. Также есть группы скинхедов, панков, недавно признанное экстремистской направленности неформальное движение "АУЕ"* и многие другие", - говорится в сообщении.

По определению полиции, членами экстремистских движений являются приверженцы крайних взглядов и действий, который отрицают существующие в обществе нормы и правила. Как правило, оружием таких людей является агрессия. Сейчас же все чаще подобные организации заманивают к себе именно подрастающее поколение, используя для этого интернет. Жертвами вербовки также становятся одинокие люди, те, кто находятся в состоянии стресса или депрессии или же те, что чувствуют обиду на окружающее общество или близких, люди, находящиеся в духовном поиске, а также подвергающиеся различного рода дискриминации.

Полиция просит горожан быть внимательнее в социальных сетях, проверять страницы "новых друзей" и не поддаваться сомнительным уговорам.

"Предварительно перед знакомством для последующей вербовки в экстремистскую группу вербовщики могут исследовать странички в соцсетях. Это кладезь для психоанализа и первичного отбора более подходящих для вербовки личностей. Вербовщики при общении и взаимодействии (виртуальном, а потом и реальном) с потенциальным кандидатом прощупывают его слабые места", - пишет пресс-группа.

Пользователям сетей рекомендуется ограничить доступ к своей странице, не вступать в подозрительные группы, не откровенничать в общедоступных группах, а в обсуждении личных историй использовать схему "спрашиваю для друга". Полиция также советует не принимать в друзья всех подряд, не отвечать на сомнительные сообщения, а также выработать навык задавать вопросы по типу "зачем вы мне это говорите" или "для чего мне это".

Сотрудники УМВД напоминают, что за совершение правонарушений экстремистской направленности, злоумышленника ждет уголовная ответственность.