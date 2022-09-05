Проект спасения тигра Гектора представили на международном форуме

Проект спасения тигра Гектора презентовали на II Международном форуме по сохранению тигра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, проект представил ветеринар и руководитель фонда "Спаси меня" Карен Даллакян в рамках сессии "Наилучшие практики по сохранению тигра". Подопечный челябинского ветеринара теперь живет на Дальнем Востоке в привычном ареале обитания амурских тигров, в центре "Утес", который специализируется на реабилитации диких животных. Расходы по перевозке, строительству вольера и содержанию Гектора взяла на себя компания "Амур Минералс" (Хабаровский край, входит в Группу РМК).

"Сегодня крупный бизнес готов жертвовать частью своей прибыли на развитие, поддержку и популяцию наших животных. Таких примеров очень много. И когда мы встречаемся с бизнесом, общаемся с ним, самая главная задача – дать возможность им на эти деньги поучаствовать в благородном деле. Таких примеров много: по тигру, по переднеазиатскому леопарду, по дальневосточному леопарду, снежному барсу. У нас всегда меценатство поощрялось и будет поддерживаться дальше", - отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов

Травмированный тигр попал в приют к ветеринару Даллакяну в 2019 году из передвижного зоопарка Оренбургской области. Новорожденного тигренка пытались выкрасть из клетки. Злоумышленник порвал кошке коленные и тазобедренные связки и сухожилия. Так Гектор оказался на лечении в Челябинске. За прошедшие годы он перенес несколько операций и курс реабилитации, но, к сожалению, полностью восстановить функционал конечностей ветеринарам не удалось. В естественной среде обитания Гектор сможет еще больше развить задние лапы и восстановить их подвижность.

"Я рад, что уже на таком высоком уровне обсуждается вопрос жестокого обращения с животными. И я уверен, что наше выступление, презентация проектов спасения животных, пострадавших от рук человека – это и тигры Гектор и Жорик, и лев Симба с леопардом Евой – помогут как можно скорее усовершенствовать законодательство. А пока благодарю крупный бизнес за поддержку. Это, по сути дела, прецеденты, которые и станут основой для качественного изменения ситуации с дикими животными в России", - заявил ветеринар Карен Даллакян.

Для Гектора построили отдельный вольер площадью почти 600 квадратных метров. Несколько дней назад тигра выпустили из карантинной клетки в вольер. Также в "Утесе" уже 12 лет живет тигр Жорик, которого привез Карен из Челябинска. Ранее амурский тигр Лютый, которого привезли совсем малышом с тяжелым заболеванием, прожил в центре больше 20 лет.

"Это крайне важная тема – спасение и реабилитация животных, попавших в руки человека. Поэтому эта работа крайне важна, она должна иметь поддержку государства в обязательном порядке. Сейчас есть поручение Правительства РФ, которое выполняется постепенно, по созданию центров реабилитации диких животных. И таких животных, к сожалению, очень много. Карен правильно сказал, тут не только тигры, на самом деле эта группа видов очень большая – от птиц до черепах. Поэтому то, что делает Карен и другие зоозащитники, очень важно", - отметил советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов.

Напомним, в 2021 году РМК помогла зоозащитникам репатриировать в Африку травмированного львенка Симбу и гибрида леопарда Еву. Теперь дикие кошки живут в Танзании в отдельных вольерах в специализированном Центре реабилитации животных Килиманджаро в Моши. Это первая официальная репатриация диких животных в истории России.