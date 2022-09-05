05 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
(2006) | Фото: lemonde.fr

У жителей челябинского села, где выявили птичий грипп, изымут домашнюю птицу

В селе Халитово Челябинской области, где был выявлен очаг птичьего гриппа, будут изымать всю птицу. Соответствующее распоряжение областного правительства опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Организовать и провести работу по изъятию птицы поручено региональному минсельхозу. Собственникам животных будет возмещен ущерб.

Напомним, очаг птичьего гриппа зафиксирован в селе Халитово Кунашакского района. Погибли домашние гуси. По предварительным подсчетам, пало 80 птиц 2022 года рождения. Были взяты пробы, которые подтвердили птичий грипп. Центральная ветеринарная лаборатория страны также подтвердила диагноз. Всего в этом населенном пункте содержится 2 тыс. 23 головы домашней птицы. В населенном пункте и угрожаемой зоне введен карантин.

Теги: птичий грипп, птица, карантин,



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