Посол Украины в Казахстане извинился за свои слова о русских

Посол Украины в Нур-Султане Пётр Врублевский, вызванный в МИД республики, извинился за свои слова о русских, сейчас он находится в отпуске, сообщил официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров.

"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принёс свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник, его цитирует РИА Новости. По данным Смадиярова, сейчас Врублевский находится в отпуске.

Напомним, ранее Врублевский в интервью одному из казахских блогеров заявил о том, что украинский режим "старается убить как можно больше русских". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Врублевского, отметила, что такое может говорить "только посол террористического режима".