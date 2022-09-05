Путин заявил, что жители Донбасса воюют лучше профессиональных военных

Президент России Владимир Путин признался, что его поражает мужество жителей Донбасса, которые сражаются на передовой для защиты своих республик.

"Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае", - сказал президент на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.

Путин отметил, что это не профессиональные военные, два корпуса сформировано из местных жителей.

"Они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно", - цитирует президента ТАСС.

Кроме того, Путин заявил, что ситуация в Донбассе — это результат деятельности неонацистского режима в Киеве, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия.

Российский президент подчеркнул, что все попытки мирного урегулирования окончились неудачей из-за позиции Киева.