Ямал отремонтирует 30 детских учреждений в Волновахском районе Донбасса

05 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Ямал отремонтирует 30 детских учреждений в Волновахском районе Донбасса

Ямал займется ремонтом больничного городка, порядка 30 школ и детских садов в Волновахском районе Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дмитрия Артюхова.

Сейчас в Волновахском районе находятся 500 ямальских специалистов, большая часть из которых - строители. Кроме этого, в восстановлении объектов задействованы местные жители, Ямал обеспечивает их рабочими местами.

1 сентября ямальские специалисты открыли в Волновахе школу №4 - единственную из разрушенных в ДНР, которую к началу учебного года восстановили на 100%. Сейчас перед властями автономного округа стоит задача восстановить больничный городок. Ведется оценка инфраструктуры и других образовательных учреждений в десятках деревень, поселках, которые пострадали не только от боевых действий, но и от десятилетий забвения.

"Десятилетиями там ничего не делалось, никаких, даже минимальных ремонтов. Нужно вкладывать ресурсы, все школы обновлять, там порядка 30 школ и детских садов, будем двигаться этапно", - сказал губернатор

В первую очередь, в образовательных учреждениях запустят пищеблоки, а также кабинеты информатики с современными компьютерами, где дети смогут заниматься онлайн.

14 июня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа продолжается восстановление остальных социальных объектов города: общежитий, больниц, станций переливания крови, домов культуры и других.

Теги: ремонт, детские учреждения, Донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети