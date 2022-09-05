Ямал отремонтирует 30 детских учреждений в Волновахском районе Донбасса

Ямал займется ремонтом больничного городка, порядка 30 школ и детских садов в Волновахском районе Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дмитрия Артюхова.

Сейчас в Волновахском районе находятся 500 ямальских специалистов, большая часть из которых - строители. Кроме этого, в восстановлении объектов задействованы местные жители, Ямал обеспечивает их рабочими местами.

1 сентября ямальские специалисты открыли в Волновахе школу №4 - единственную из разрушенных в ДНР, которую к началу учебного года восстановили на 100%. Сейчас перед властями автономного округа стоит задача восстановить больничный городок. Ведется оценка инфраструктуры и других образовательных учреждений в десятках деревень, поселках, которые пострадали не только от боевых действий, но и от десятилетий забвения.

"Десятилетиями там ничего не делалось, никаких, даже минимальных ремонтов. Нужно вкладывать ресурсы, все школы обновлять, там порядка 30 школ и детских садов, будем двигаться этапно", - сказал губернатор

В первую очередь, в образовательных учреждениях запустят пищеблоки, а также кабинеты информатики с современными компьютерами, где дети смогут заниматься онлайн.

14 июня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа продолжается восстановление остальных социальных объектов города: общежитий, больниц, станций переливания крови, домов культуры и других.