05 Сентября 2022
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вертолёт ми-8 досааф (2016) | Фото: Накануне.ru

Серийное производство "импортозаместительного" вертолёта Ка-62 начнётся в России в 2025-ом

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" имени Сазыкина. Это одно из ведущих предприятий Дальневосточного Федерального округа и крупнейший работодатель Приморья.
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"Завод обеспечен заказами на три года вперёд, и для выполнения плана наращивает свои производственные мощности. Загрузка предприятия гарантирует создание новых рабочих мест, реализацию кадрового и промышленного потенциала региона", – цитирует Мантурова пресс-служба министерства.

Вице-премьеру презентовали ключевую продукцию завода – вертолёты серии Ка-52 и полунатурный стенд для обучения летчиков. Стенд имитирует кабину вертолета и обладает модульной конструкцией, что в перспективе позволит использовать его и для обучения пилотов Ка-62.

Холдинг работает над созданием импортозамещенного облика Ка-62. Серийное производство новой версии машины планируется начать на "Прогрессе" с 2025 г. Будут выполнены работы по замене систем и агрегатов на отечественные аналоги.

Теги: Ка-62, серийное производство, Минпромторг



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