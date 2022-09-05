Серийное производство "импортозаместительного" вертолёта Ка-62 начнётся в России в 2025-ом

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" имени Сазыкина. Это одно из ведущих предприятий Дальневосточного Федерального округа и крупнейший работодатель Приморья.

"Завод обеспечен заказами на три года вперёд, и для выполнения плана наращивает свои производственные мощности. Загрузка предприятия гарантирует создание новых рабочих мест, реализацию кадрового и промышленного потенциала региона", – цитирует Мантурова пресс-служба министерства.

Вице-премьеру презентовали ключевую продукцию завода – вертолёты серии Ка-52 и полунатурный стенд для обучения летчиков. Стенд имитирует кабину вертолета и обладает модульной конструкцией, что в перспективе позволит использовать его и для обучения пилотов Ка-62.

Холдинг работает над созданием импортозамещенного облика Ка-62. Серийное производство новой версии машины планируется начать на "Прогрессе" с 2025 г. Будут выполнены работы по замене систем и агрегатов на отечественные аналоги.