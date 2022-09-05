05 Сентября 2022
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Образование Тюменская область Уральский ФО
хиджаб (2012) | Фото:krisak-site.ucoz.ru

В тюменской школе урегулировали конфликт из-за ученицы в хиджабе

Инцидент в тюменской школе № 88, возникший 1 сентября из-за того, что ученица пришла на уроки одетая не по форме - в хиджабе, исчерпан. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер встретился с отцом школьницы Ибрагимом Давудовым и директором средней школы № 88 Тюмени Еленой Головчак. Отец девочки, обращаясь к директору, отметил, что ситуация получилась "не очень красивая и не очень правильная".

"Как с моей стороны, так были и огрехи с вашей стороны. Меня, как отца, понять можно в том плане, что я попытался защитить дочь, не разобравшись до конца в происходящем. Не знал, что нужно было заранее обговорить этот момент. Можно было договориться. Прошу не держать на меня зла", - сказал родитель.

Елена Головчак выразила понимание и готовность к диалогу. Отец девочки и директор школы обсудят между собой дальнейшие пути выхода из сложившейся ситуации.

"Для меня все дети важны. Единая форма появилась не случайно. Все дети разные, из разных семей, в первую очередь с разным уровнем достатка. Единая форма установлена, чтобы стереть социальные различия между детьми, о которых им ещё рано думать. Какую форму можно носить, определяют сами родители, а не администрация: Управляющий совет школы и Совет родителей. А администрация уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав", - сообщила директор.

Во встрече приняли участие председатель Общественного совета при областном департаменте образования и науки Любовь Гнусарева, представитель общественной организации "Дагестанцы Тюменской области" Магомед Ажуев.

Директор департамента образования региона Алексей Райдер обратил внимание, что в Тюменской области в мире и дружбе живут и трудятся представители более чем 150 национальностей.

"В наших школах нет и не должно быть никаких конфликтов на национальной или религиозной почве", – подчеркнул, комментируя итоги встречи, Алексей Райдер.

Теги: хиджаб, школа, форма, директор



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