Песков заявил, что ему ничего неизвестно о развитии ситуации с Кадыровым

В Кремле не знают о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявлял о том, что заслужил бессрочный отпуск.

"Мне неизвестно ничего о каком-либо развитии", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, появилась ли ясность относительно намерений Кадырова, передает ТАСС.

Ранее Песков сообщил, что пока в Кремле исходят из того, что Кадыров остается на своем посту.

Напомним, Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что подумает об уходе с поста. Он привел в пример поговорку, что "каким бы долгожданными не был гость - если он вовремя уезжает, он становится еще более приятным".