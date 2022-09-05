05 Сентября 2022
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Школьники (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В ДНР жалуются на сложность получения выплат на школьников

В ДНР в связи с единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, которую утвердил президент РФ Владимир Путин, возникло множество вопросов к Министерству образования и науки республики. В соцсетях многие жалуются на то, что власти не разъяснили порядок получения этих выплат.

На странице ведомства в сети "ВКонтакте" под постом о выплате задают множество вопросов. Например, положена ли она тем детям, которые уехали в Россию. Или тем, которые уже учатся в техникумах, но им еще нет 18 лет. У людей масса вопросов и много жалоб, что министерство не отвечает на них.

Министерство обнародовало на своем сайте разъяснение, в котором говорится, что выплата положена на детей от 6 до 18 лет, которые приступили к образовательному процессу в общеобразовательных организациях. Если ребенок не приступил к обучению в связи с нахождением в России, то подать документы можно до 1 декабря.

В образовательную организацию, где учится ребенок, нужно подать заявление и копии следующих документов:

• документа, удостоверяющего личность;
• справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
• свидетельства о рождении ребенка на русском либо украинском языке.

В случае каких-то особенностей добавляются другие документы: о смене фамилии, о полномочиях опекуна (попечителя) и т.п.

Необходимо также иметь счет в Центральном республиканском банке. Многие жалуются, что открыть счет в банке сейчас - это значит часами отстоять там в очереди и нервотрепке.

Как отмечают местные власти, выплату получат около 164 тысяч школьников.

Теги: ДНР, выплата, дети, школа



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