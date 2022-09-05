05 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Смог в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

Сероводород, марганец, хром. В Челябинске на контрольных точках ЧЭМК в августе выявили 61 превышение вредных веществ

На контрольных точках Челябинского электрометаллургического комбината и в зоне его влияния в августе было выявлено 61 превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора.

Все материалы направлены в прокуратуру для принятия решения о проведении внеплановой проверки.

Замеры максимально разовых и среднесуточных концентраций вредных веществ проводились в период с 1 по 14 августа. В частности, были выявлены превышения по сероводороду (от 1,13 до 4,38 ПДК м.р.), марганцу и его соединениям (от 1,86 до 2,12 ПДК м.р.), бензапирену (от 1,16 до 2,5 ПДК с.с.), пыли (взвешенные вещества) (от 1,13 до 2,22 ПДК с.с.), ксилолу (от 1,77 до 1,79 ПДК м.р.), бутилацетату (1,6 ПДК м.р.), хрому (от 2,09 до 3,33 ПДК с.с.), бутиловому спирту (от 4,3 до 5 ПДК м.р.), ксилолу (1,77 ПДК м.р.), бутилацетату (от 1,55 до 1,6 ПДК м.р.), этилбензолу (от 2,6 до 4,9 ПДК м.р.), диметилбензолу (от 1,09 до 11,8 ПДК м.р.), серы диоксиду ( от 1,1 до 1,72 ПДК с.с.).

Напомним, в августе жители Челябинска обратились за помощью к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Они жаловались на смог и просили вмешаться в ситуацию. Росприроднадзор обратился в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку основных загрязнителей.

Теги: ЧЭМК, выбросы, воздух, экология,



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