Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о мужчине, бегающем с ножами на Уктусе

05 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Неадекватный мужчина с ножами в подъезде на ул. Рощинская, 28 (2022) | Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о мужчине, бегающем с ножами на Уктусе

Неизвестный на Уктусе сегодня разбудил жильцов дома №28 на Рощинской. Мужчина, по словам очевидцев, ведущий себя неадекватно, бегал по подъезду с ножами, после чего вышел на улицу и бросился под машины. Об этом сообщает подписчица "Инцидент Екатеринбург".

По ее словам, рано утром послышались крики "Помогите! Убивают". В момент происшествия в подъезде находилась уборщица, которая, завидев агрессивно настроенного незнакомца, сразу выбежала на улицу.

Очевидец произошедшего сообщила, что на место была вызвана полиция, однако правоохранительные органы приехали уже после того, как неизвестный скрылся. Горожанка предположила, что мужчина был "под чем-то". Она также добавила, что пострадавших "вроде нет".

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что тревожное сообщение поступило в отдел полиции №13, после чего на место выдвинулась группа немедленного реагирования. В настоящее время информация о неадекватном и потенциально опасном мужчине проверяется.

Теги: Уктус, нож, подъезд, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети