Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о мужчине, бегающем с ножами на Уктусе

Неизвестный на Уктусе сегодня разбудил жильцов дома №28 на Рощинской. Мужчина, по словам очевидцев, ведущий себя неадекватно, бегал по подъезду с ножами, после чего вышел на улицу и бросился под машины. Об этом сообщает подписчица "Инцидент Екатеринбург".

По ее словам, рано утром послышались крики "Помогите! Убивают". В момент происшествия в подъезде находилась уборщица, которая, завидев агрессивно настроенного незнакомца, сразу выбежала на улицу.

Очевидец произошедшего сообщила, что на место была вызвана полиция, однако правоохранительные органы приехали уже после того, как неизвестный скрылся. Горожанка предположила, что мужчина был "под чем-то". Она также добавила, что пострадавших "вроде нет".

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что тревожное сообщение поступило в отдел полиции №13, после чего на место выдвинулась группа немедленного реагирования. В настоящее время информация о неадекватном и потенциально опасном мужчине проверяется.