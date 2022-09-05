Подготовка к отопительному сезону в Свердловской области обошлась в 8 млрд рублей

В Свердловской области завершается подготовка к отопительному сезону.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, большинство муниципалитетов уже отчиталось о 100% выполнении плановых предпусковых показателей.

"В муниципалитетах полностью сформирован запас необходимого топлива – угля, дров и т.д. Всего на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона выделено более 8 миллиардов рублей", - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

К началу отопительного сезона необходимо было подготовить 36 тысяч жилых домов общей площадью 99 миллионов квадратных метров, 1 тысячу 500 котельных, 14 тысяч километров теплосетей, 12 тысяч километров водопроводных сетей, 7 тысяч канализационных и 60 тысяч электрических сетей. Николай Смирнов выразил уверенность, что отопительный сезон на Среднем Урале начнется вовремя и с хорошим качеством подготовки.

Напомним, что запуск системы отопления Екатеринбурга начнется в середине сентября.