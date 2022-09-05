Число погибших на Ключевском вулкане туристов выросло до девяти, - Baza

Число погибших на Ключевском вулкане на Камчатке выросло до девяти человек, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, о смерти еще одного члена группы сообщил его коллега, когда спустился с вершины горы (там в палатке, на высоте 4158 метров, они оба ожидали спасателей).

Baza сообщает, что Иван Алагубин спустился на уровень 3300 метров в домик ученых, где находятся еще двое выживших туристов.

Таким образом, в живых остались трое из двенадцати человек, совершавших восхождение.

Как сообщили РИА Новости в ЦОД края, трое туристов на Ключевском вулкане вышли на связь с родственниками, они здоровы. При этом отмечается, что судьба еще одного туриста остается неизвестной.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. С 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончался еще один человек, который находился без сознания. Вечером в воскресенье стало известно, что количество жертв выросло до восьми.

Сегодня вертолет МЧС с четвертой попытки приземлился на склоне вулкана Ключевская сопка. Спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение.