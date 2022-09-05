Число погибших на Ключевском вулкане туристов выросло до девяти, - Baza

05 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Дальневосточный ФО В России
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке. (2021) | Фото: Ю. Демянчук. ИВиС ДВО РАН, KVERT

Число погибших на Ключевском вулкане туристов выросло до девяти, - Baza

Число погибших на Ключевском вулкане на Камчатке выросло до девяти человек, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, о смерти еще одного члена группы сообщил его коллега, когда спустился с вершины горы (там в палатке, на высоте 4158 метров, они оба ожидали спасателей).

Baza сообщает, что Иван Алагубин спустился на уровень 3300 метров в домик ученых, где находятся еще двое выживших туристов.

Таким образом, в живых остались трое из двенадцати человек, совершавших восхождение.

Как сообщили РИА Новости в ЦОД края, трое туристов на Ключевском вулкане вышли на связь с родственниками, они здоровы. При этом отмечается, что судьба еще одного туриста остается неизвестной.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. С 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончался еще один человек, который находился без сознания. Вечером в воскресенье стало известно, что количество жертв выросло до восьми.

Сегодня вертолет МЧС с четвертой попытки приземлился на склоне вулкана Ключевская сопка. Спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение.

Теги: туристы, камчатка, ключевской вулкан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.09.2022 14:26 Мск Задержан директор компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, где погибли туристы

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2022 10:16 Мск Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Камчатку, где погибли туристы
Ранее 05.09.2022 07:50 Мск Спасателям с четвертой попытки удалось высадиться на Ключевскую сопку, где погибли туристы
Ранее 05.09.2022 01:15 Мск На Камчатке число погибших при восхождении на вулкан выросло до восьми
Ранее 04.09.2022 11:51 Мск Спасатели не смогли добраться до туристов, попавших в ЧС на Ключевском вулкане
Ранее 04.09.2022 09:26 Мск Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, возросло до шести
Ранее 03.09.2022 20:54 Мск Следственный комитет не подтвердил гибель гида на Камчатке
Ранее 03.09.2022 19:32 Мск МЧС направило дополнительную группу спасателей на вулкан на Камчатке, где погибли туристы
Ранее 03.09.2022 13:11 Мск Прокуратура проводит проверку из-за гибели пяти человек на Камчатке
Ранее 03.09.2022 12:28 Мск На Камчатке туристы и гид погибли при восхождении на вулкан


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети