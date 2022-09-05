Сергей Мурай обвинил в обналичивании денег судебными приставами сотрудников УФСБ

В Пермском краевом суде проходит рассмотрение апелляции по делу экс-прокурора Сергея Мурая. Новое заседание состоится 9 сентября.

Как сообщало Накануне.RU, по данным следствия, в феврале – июне 2015 г. и в 2016 г. прокурор получил лично и через посредников две взятки на общую сумму в 2,8 млн руб. за покровительство бизнесменам. Также в июне 2017 г. – марте 2018 г. он неоднократно был посредником в даче взяток, а в 2016 г. "подбил" сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми незаконно прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого. За это Мурай получил 11 лет колонии строгого режима, также его лишили права занимать посты на госслужбе в течение пяти лет и звания старшего советника юстиции. Также ему был назначен штраф в размере 10 млн руб.

По данным "РБК-Пермь", на судебном заседании присутствует жена бывшего прокурора – Наталья Мурай. Она вновь, как и на первом заседании, ходатайствовала о привлечении в качестве своего представителя Марии Никишиной. Суд вновь отказал в удовлетворении данного ходатайства. Кроме того, защитник Мурая – адвокат Михаил Постаногов – ходатайствовал в привлечении к делу двух DVD-дисков. По его словам, там содержится информация о средствах на счете. Суд постановил, данный диск исследовать после того, как будут для этого организованы соответствующие технические средства.

Также издание сообщает, что Сергей Мурай записал видеообращение, в котором рассказал свою версию происходящего. Он считает, что во главе преступной схемы по обналичиванию денег судебными приставами якобы стоят сотрудники регионального ФСБ.



"Считаю, что со стороны Мардановой имеет место быть ложный донос в отношении меня под давлением сотрудников ФСБ. Причина, по которой сотрудники ФСБ организуют подтасовку доказательств, проста", – приводит издание версию самого обвиняемого.

Якобы именно они стояли за сотрудниками службы судебных приставов и оказывали силовую поддержку их преступной деятельности на протяжении значительного времени. Именно на это якобы указывает и то обстоятельство, что преступная схема обналичивания действовала и до появления на этой должности Мардановой, сказал в обращении Мурай.

"При этом у меня не было ни повода в получении взятки, ни возможности влиять на принятие тех или иных процессуальных решений в отношении лиц, передававших деньги и имущество", - добавил он.