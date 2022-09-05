Минтруд: Минимум 40% семей не имеют возможности взять ипотеку

Минимум 40% семей в России не имеют возможности оформить никакую ипотеку, даже льготную, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По ее словам, у таких семей не хватает доходов, кроме того, ипотечная нагрузка для них избыточно велика.

Замминистра отметила, что ипотека в ряде случаев может быть сдерживающим фактором в рождаемости.

По мнению Баталиной, необходимо разрабатывать новые формы поддержки для улучшения жилищных условий, передает ТАСС.

Ранее в Счетной палате не одобрили продление программы льготной ипотеки под 7% после 2022 года, так как это она способствовала возникновению большого разрыва цен на новостройки и на вторичное жилье.

Как сообщила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, часть россиян уже не могут себе позволить купить новое жилье, продав старое. Раньше, по ее словам, люди продавали квартиру в старом фонде, брали новую, разницу оплачивали за счет ипотеки. В настоящее время "разрыв цен такой, что для определенных групп населения это действительно становится невозможным".