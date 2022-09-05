В ДНР потребуют от органов власти вести страницы в соцсетях

Глава ДНР Денис Пушилин поддержал решение Правительства РФ обязать органы власти создать и вести официальные аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пушилин назвал это решение "очень верным" и заявил, что "такие же требования вводим и у нас в Республике". Большинство ведомств уже имеют аккаунты, но теперь необходимо работать более оперативно. Деятельность органов власти в соцсетях будет мониториться - насколько они используются для взаимодействия с людьми.

Накануне Пушилин публично сообщил, что увольняет замглавы Кировского района Донецка и инспектора орготдела администрации этого района за неподобающее общение с местными жителями, которые организовали сход по острейшей проблеме отсутствия воды. Они грубо нахамили жителям, а видео попало в интернет. Пушилин заявил, что "такие руководители нам не нужны".