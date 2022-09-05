05 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале суд оставил под арестом местного жителя, обвиняемого в убийстве

Челябинский областной суд оставил под арестом до 10 октября 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и краже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в убийстве местного жителя, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем. Также он подозревается в тайном хищении с банковского счета денежных средств, принадлежащих потерпевшему.

В суде сторона защиты просила отменить меру пресечения и отказать в удовлетворении ходатайства следователя в связи с непричастностью обвиняемого к инкриминируемым преступлениям. Сам обвиняемый заявил, что не намерен скрываться от следствия и просил учесть его семейное положение, отсутствие намерений скрываться от следствия.

По информации СМИ, в убийстве обвиняют бывшего руководителя МГЕР в Саткинском районе Сергея Трифанова. В августе он был с позором исключен из "Единой России". В партии заявили, что обескуражены информацией о гнусном, кощунственном преступлении. "Рассчитываем, что по итогам следствия и суда негодяй ответит за содеянное по всей строгости закона", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: убийство, МГЕР, уголовное дело, арест,



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