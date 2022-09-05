05 Сентября 2022
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Российский футбольный союз (2012) | Фото:rfs.ru

"Урал" просит РФС разобраться, почему в матче с "Динамо" клубу не дали пенальти

ФК "Урал" просит разобраться в эпизоде с не назначенным пенальти в матче с московским "Динамо".

Напомним, встреча состоялась 3 сентября в Москве. Гости уступили со счетом 2:1.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, официальное обращение было направлено сегодня в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС).

"Спорный момент случился на 32-й минуте встречи при счете 0:0, когда в своей штрафной площади защитник "бело-голубых" Сазонов обнял игрока "Урала" Эмерсона, не дав тому пробить по мячу. Главный арбитр матча Виталий Мешков нарушения не усмотрел, причем, с ним после просмотра согласились и видео-ассистенты (ВАР)", - говорится в сообщении уральской команды.

Ожидается, что решение по данному эпизоду будет вынесено на этой неделе.

Теги: Урал, Динамо, пенальти, РФС



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