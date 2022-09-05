В Академическом запретят парковаться на местах проезда для "скорых" и пожарных машин

05 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Штраф за неуплату парковки (2021) | Фото: Накануне.RU

В Академическом запретят парковаться на местах проезда для "скорых" и пожарных машин

К 2025 году в новом районе Екатеринбурга - Академическом могут появиться ограничения на парковку. Оставлять свои автомобили или даже останавливаться будет запрещено там, где машина может помешать проезду "скорой" и пожарным. Об этом сегодня рассказал глава районной администрации Николай Смирнягин.

В ходе заседания городской общественной палаты, Смирнягин отметил, что к 2025 году в Академическом планируется увеличить количество жителей с 150 тыс. до 200 тыс. Достичь этого удастся благодаря возведению дополнительных 800 тыс. "квадратов" жилья. Помимо этого, развитие территории и наличие IT и медицинского кластеров привлечет на работу в район специалистов со всего города. Таким образом, количество рабочих мест может увеличиться с 23 тыс. до 100 тыс., а тема парковочных мест станет еще более востребована.

Член общественной палаты Дмитрий Чукреев отметил, что уже сейчас улицы Академического ночью представляют собой сплошь парковку, из-за чего "скорой", пожарным, а иногда и общественному транспорту никак не проехать. На это Смирнягин заявил, что новые регламенты для дорожной сети уральской столицы уже прорабатываются. В дальнейшем знаки, ограничивающие парковку и остановку в определенных местах, появятся и в Академическом, что в свою очередь также позволит разгрузить дорогу для всех жителей района.

Теги: Академический, парковка, жители



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети