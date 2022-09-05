В Академическом запретят парковаться на местах проезда для "скорых" и пожарных машин

К 2025 году в новом районе Екатеринбурга - Академическом могут появиться ограничения на парковку. Оставлять свои автомобили или даже останавливаться будет запрещено там, где машина может помешать проезду "скорой" и пожарным. Об этом сегодня рассказал глава районной администрации Николай Смирнягин.

В ходе заседания городской общественной палаты, Смирнягин отметил, что к 2025 году в Академическом планируется увеличить количество жителей с 150 тыс. до 200 тыс. Достичь этого удастся благодаря возведению дополнительных 800 тыс. "квадратов" жилья. Помимо этого, развитие территории и наличие IT и медицинского кластеров привлечет на работу в район специалистов со всего города. Таким образом, количество рабочих мест может увеличиться с 23 тыс. до 100 тыс., а тема парковочных мест станет еще более востребована.

Член общественной палаты Дмитрий Чукреев отметил, что уже сейчас улицы Академического ночью представляют собой сплошь парковку, из-за чего "скорой", пожарным, а иногда и общественному транспорту никак не проехать. На это Смирнягин заявил, что новые регламенты для дорожной сети уральской столицы уже прорабатываются. В дальнейшем знаки, ограничивающие парковку и остановку в определенных местах, появятся и в Академическом, что в свою очередь также позволит разгрузить дорогу для всех жителей района.