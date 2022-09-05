05 Сентября 2022
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Спорт В России
ФК &quot;Зенит&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Зенит&quot; / Вячеслав Евдокимов

"Зенит" уходит в отрыв в чемпионской гонке РПЛ

Действующий чемпион России по футболу – питерский «Зенит», одержал важную победу в очередном туре Премьер-лиги, позволившую подопечным Сергея Семака оторваться от преследователей по чемпионской гонке.

В 8-м туре Российской Премьер-лиги питерцы встречались с главным на тот момент преследователем в турнирной таблице – московским «Спартаком», на поле соперника. Несмотря на то, что москвичам удалось отметиться первым голом в этой встрече, в целом игра проходила при подавляющем преимуществе гостей из Санкт-Петербурга, и не удивительно, что в итоге подопечным Сергея Семака удалось не только сравнять счет в матче, но и вырвать победу с результатом 2:1.

Как итог – «Зенит» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата. Теперь питерцы опережают ближайших преследователей – ЦСКА и «Краснодар», на 3 очка. Ну, а «Спартак», который ранее считался главным конкурентом «зенитовцев» в борьбе за золото, отстает уже на 4 пункта.

Футболисты "Зенита"(2022)|Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На фоне увеличившегося отрыва «Зенита» от преследователей увеличились и шансы питерцев на очередное чемпионство в РПЛ. Такого мнения, в частности, придерживаются и аналитики беттинг-компании Мелбет, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на российский футбол. Те болельщики, которые планируют использовать промокод Мелбет на бесплатную ставку и получить дополнительное вознаграждение за пари на чемпионство «Зенита» в текущем сезоне, уже успели заметить, что сейчас вероятность успеха клуба из Санкт-Петербурга возросла до отметки в 80% шансов. Для сравнения – шансы ближайшего конкурента питерцев – московского ЦСКА, оценены лишь в 10%.

Безусловно, причин для такой уверенности букмекеров в новом успехе «Зенита» немало. Это и текущее лидерство в таблице, и преимущество в качестве состава над конкурентами, о котором часто можно прочесть в интервью со спортивными аналитиками, говорящими о борьбе за чемпионство в РПЛ. Есть и важная статистическая деталь в этой борьбе «Зенита» с представителями Москвы – питерцы крайне уверенно чувствуют себя в противостояниях со столичными коллективами, установив после крайней встречи со «Спартаком» новый рекорд по количеству матчей без поражений. Теперь «Зенит» не знает горечи неудач в баталиях с московскими клубами уже в 18-ти матчах кряду, выиграв в 13-ти из них.

За всю историю футбольных чемпионатов России только у «Спартака» была более длительная серия без поражений против команд из Москвы – 29 поединков подряд с 1992-го по 1995-й год. Но похоже, что питерцы намерены покорить и этот рекорд, находясь на старте очередного сезона в очень неплохой форме и нацелившись на пятый кряду чемпионский титул.

*На правах рекламы

Теги: зенит, рпл, футбол, чемпионат россии, спартак, краснодар



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