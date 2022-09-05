05 Сентября 2022
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве (2022) | Фото: Накануне.RU

В МИД РФ подтвердили гибель двух сотрудников посольства в Кабуле

Министерство иностранных дел РФ подтвердило гибель двух сотрудников диппредставительства в Кабуле. Это дипломат и охранник.

"5 сентября в 10.50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие. Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование", - заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что взрыв у посольства совершил террорист-смертник. Полиция Кабула подтвердила эту информацию. По их данным, охранникам консульства удалось ликвидировать его при подходе к воротам. Каким образом сдетонировала бомба, пока неизвестно.

Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Теги: кабул, теракт, смертник, взрыв



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Ранее 05.09.2022 11:03 Мск СМИ: Минимум двое российских дипломатов погибли во время теракта в Кабуле
Ранее 05.09.2022 10:28 Мск Смертник совершил взрыв вблизи российского посольства в Кабуле


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