В МИД РФ подтвердили гибель двух сотрудников посольства в Кабуле

Министерство иностранных дел РФ подтвердило гибель двух сотрудников диппредставительства в Кабуле. Это дипломат и охранник.

"5 сентября в 10.50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие. Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование", - заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что взрыв у посольства совершил террорист-смертник. Полиция Кабула подтвердила эту информацию. По их данным, охранникам консульства удалось ликвидировать его при подходе к воротам. Каким образом сдетонировала бомба, пока неизвестно.

Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.