Суд лишил "Новую газету" лицензии по требованию Роскомнадзора

Басманный суд Москвы аннулировал лицензию "Новой газеты" по иску Роскомнадзора.

Причиной для подачи иска послужило непредоставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, передает ТАСС.

Напомним, издание приостановило работу в конце марта – после второго предупреждения от РКН. Основанием для предупреждения стало отсутствие подписи-маркировки у иностранного агента в материале на сайте газеты.

При этом журналисты редакции зарегистрировали за рубежом электронное издание "Новая газета.Европа", а также выпускают журнал "НО".

Редактором "Новой газеты" является лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрий Муратов.

Примечательно, что отзыв лицензии произошел вскоре после смерти первого президента СССР Михаила Горбачева, который владел долей в "НГ".