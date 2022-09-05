05 Сентября 2022
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иллюминация Челябинск (2012) | Фото:cheladmin.ru

В Челябинске ищут подрядчика для устройства новогодней иллюминации за 11,8 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика для выполнения работ по устройству и обслуживанию новогодней иллюминации на территории Советского района. Начальная цена контракта – 11,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Подрядчик должен выполнить работы по устройству и обслуживанию новогодней иллюминации на территории района в полном соответствии с государственными стандартами, техническими условиями, строительными нормами и правилами. В частности, новогодня иллюминация должна появиться в скверах на площади Революции, по улице Орджоникидзе, имени Колющенко, на пересечении улиц Российская и Свободы, по улице Воровского, а также по улице Свободы на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, и на пешеходной зоне в парке Пушкина.

К работам подрядчик должен приступить с момента заключения контракта, который рассчитан до 1 декабря 2023 г.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 12 сентября, итоги подведут 14 сентября.

Теги: аукцион, новогодняя иллюминация,



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