Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив двух представителей

Члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехали с территории Запорожской АЭС, оставив на станции двух наблюдателей.

Об этом сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире "Радио КП".

По данным Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста МАГАТЭ.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси побывал на Запорожской АЭС 1 сентября, в тот же день он покинул станцию. Он заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но пока сложно сказать, произошло это случайно или намеренно.