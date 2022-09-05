Москва ответит на решение Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме

Москва ответит на решение Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме, как только получит от Евросоюза соответствующее уведомление, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Нашу международно-правовую позицию мы будем формулировать, когда получим от Евросоюза официальное уведомление с соответствующими формулировками. Действующее соглашение 2006 г. о визовых упрощениях предполагает, что каждая из сторон может в одностороннем порядке, по соображениям национальной безопасности, приостановить или прекратить действие этого соглашения, официально уведомив вторую сторону об этом решении не позднее, чем за два дня", - сказал Чижов в интервью "Известиям".

Евросоюз так поступил в феврале этого года, когда частично заморозил некоторые статьи этого соглашения.

"После того, как мы получим соответствующее официальное уведомление, будем формулировать ответные действия, которые, пусть никто не сомневается, последуют, это неизбежно", - сказал Чижов.

В Евросоюзе была довольно острая внутренняя дискуссия по поводу выдачи россиянам виз.

"Наиболее ретивые страны-члены хотели вообще всё перекрыть. Другие говорили о необходимости более избирательного подхода. За этим можно наблюдать, что мы и делаем, но суть от этого не меняется. А она такова, что Евросоюз, который многие десятилетия выступал на всех уровнях глашатаем свободы передвижения, поощрения всевозможных контактов, сейчас фактически пошёл по пути самоизоляции. Это несомненно нанесет вред самому ЕС. И в экономическом, и в политическом плане. Теперь его привлекательность в глазах российских и, кстати говоря, белорусских граждан, которые тоже подпадают под многие ограничения, померкнет", - сказал Чижов.

Сегодня стало известно, что решение о приостановке работы соглашения об упрощенном визовом режиме может быть утверждено постпредами стран ЕС уже 7 сентября.

Напомним, соглашение между Россией и Евросоюзом об облегченном визовом режиме вступило в силу 1 июня 2007 года. Этот режим, в частности, позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле (по €35 вместо 80) и предполагал широкую выдачу многократных виз.