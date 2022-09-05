В Соликамске произошло смертельное ДТП с участием 14-летнего мотоциклиста

В Соликамске произошло смертельное ДТП с участием 14-летнего мотоциклиста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации ведомства, трагический инцидент произошел днем, 4 сентября.

"По улице мира 14-летний подросток ехал по обочине встречной полосы. В районе дома №59 мотоциклист столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял 28-летний водитель. В результате ДТП подросток погиб".

В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.