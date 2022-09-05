СМИ: Минимум двое российских дипломатов погибли во время теракта в Кабуле

Минимум двое российских дипломатов могли погибнуть во время теракта в Афганистане, пишут местные СМИ.

Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы, сообщил источник РИА Новости.

Отмечается, что у посольства собрались студенты, а также афганцы с российскими визами. По предварительным данным, общее число погибших может достигать 20 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв у посольства совершил террорист-смертник. Полиция Кабула подтвердила эту информацию. По их данным, охранникам консульства удалось ликвидировать его при подходе к воротам. Каким образом сдетонировала бомба, пока неизвестно, пишет Mash.