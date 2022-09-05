05 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
Взрывы в аэропорту Кабула (2021) | Фото: AP Photo / Wali Sabawoon

СМИ: Минимум двое российских дипломатов погибли во время теракта в Кабуле

Минимум двое российских дипломатов могли погибнуть во время теракта в Афганистане, пишут местные СМИ.

Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы, сообщил источник РИА Новости.

Отмечается, что у посольства собрались студенты, а также афганцы с российскими визами. По предварительным данным, общее число погибших может достигать 20 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв у посольства совершил террорист-смертник. Полиция Кабула подтвердила эту информацию. По их данным, охранникам консульства удалось ликвидировать его при подходе к воротам. Каким образом сдетонировала бомба, пока неизвестно, пишет Mash.

Теги: кабул, теракт, смертник, взрыв



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Развитие сюжета:

Ранее 05.09.2022 11:49 Мск В МИД РФ подтвердили гибель двух сотрудников посольства в Кабуле

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Ранее 05.09.2022 10:28 Мск Смертник совершил взрыв вблизи российского посольства в Кабуле


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