Германию ждут массовые антиправительственные протесты, - Die Welt

05 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
(2018) | Фото: AFP 2018

Германию ждут массовые антиправительственные протесты, - Die Welt

Протест в Чехии с требованиями закупать российский газ и прекратить поставки оружия на Украину показал, с чем в скором времени может столкнуться и Германия, пишет Die Welt.

По мнению издания, немцы могут повторить у себя протесты по чешскому образцу на этой неделе, пишет Regnum. В Лейпциге уже сегодня планируется демонстрация под лозунгом "Горячая осень против социального холода".

The New York Times сообщает, что европейские правительства спешат принять меры на фоне того, как из-за роста стоимости электроэнергии начались первые массовые протесты.

Три страны уже объявили о мерах поддержки населения, наиболее крупный пакет мер (объемом 65 млрд евро) анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что государство вынуждено увеличить расходы на оказание помощи гражданам, поскольку многие беспокоятся о будущем. "Мы очень-очень серьезно относимся ко всем этим опасениям", - заявил канцлер.

Ранее тысячи людей в Париже, Кёльне и Амстердаме вышли на антиправительственные митинги, требуя ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2", а также отмены антироссийских санкций и прекращения поставок оружия Киеву.

3 сентября в центре Праги, на Вацлавской площади, прошел многотысячный митинг с требованием отставки правительства. Участники обвинили кабмин в энергетическом кризисе, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.

Теги: германия, протесты, европа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети