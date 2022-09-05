Германию ждут массовые антиправительственные протесты, - Die Welt

Протест в Чехии с требованиями закупать российский газ и прекратить поставки оружия на Украину показал, с чем в скором времени может столкнуться и Германия, пишет Die Welt.

По мнению издания, немцы могут повторить у себя протесты по чешскому образцу на этой неделе, пишет Regnum. В Лейпциге уже сегодня планируется демонстрация под лозунгом "Горячая осень против социального холода".

The New York Times сообщает, что европейские правительства спешат принять меры на фоне того, как из-за роста стоимости электроэнергии начались первые массовые протесты.

Три страны уже объявили о мерах поддержки населения, наиболее крупный пакет мер (объемом 65 млрд евро) анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что государство вынуждено увеличить расходы на оказание помощи гражданам, поскольку многие беспокоятся о будущем. "Мы очень-очень серьезно относимся ко всем этим опасениям", - заявил канцлер.

Ранее тысячи людей в Париже, Кёльне и Амстердаме вышли на антиправительственные митинги, требуя ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2", а также отмены антироссийских санкций и прекращения поставок оружия Киеву.

3 сентября в центре Праги, на Вацлавской площади, прошел многотысячный митинг с требованием отставки правительства. Участники обвинили кабмин в энергетическом кризисе, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.