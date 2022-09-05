05 Сентября 2022
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Экономика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Мариуполь (2022) | Фото: Роман Алёхин

В Мариуполе сданы первые жилые дома, построенные взамен разрушенных

В Мариуполе сданы первые два жилых дома, построенные взамен разрушенных подрядной организацией Военно-строительной компании Минобороны РФ.

Построенные дома являются частью микрорайона из 12 пятиэтажных домов для 2,5 тысяч горожан на западе города. Всего здесь планируется построить почти 100 тыс. квадратных метров жилья, или более тысячи квартир. В комплекс входят также центр МЧС и две школы. В этом районе в марте были самые ожесточенные бои.

Работы были начаты в конце мая, то есть строительство завершено за три месяца. К октябрю должны быть сданы еще шесть домов, в ноябре - остальные.

Строительство ведется и в других районах Мариуполя. Замминистра обороны России Тимур Иванов на днях заявил, что вскоре начнется возведение еще 12 домов. Суммарная емкость двух комплексов составит 2,5 тыс. квартир. Каждые 40 дней планируется сдавать в эксплуатацию по три дома. А в целом за несколько лет в Мариуполе будут построены дома на десятки тысяч квартир.

Параллельно идет снос домов, не подлежащих восстановлению в результате разрушений.

Теги: Мариуполь, восстановление, строительство



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