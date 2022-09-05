Суд арестовал школьника из Березовского, напавшего с ножом на десятиклассницу

16-летний школьник из Березовского, напавший с ножом на ровесницу из п. Исток, отправлен под арест до 1 ноября 2022 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Напомним, инцидент произошел 2 сентября, на следующий день после того, как подросток сбежал из дома. По неизвестной причине он напал на десятиклассницу посреди дня прямо возле школы №97. Парню предъявили обвинение по ч.3 ст.30, пункта "и" ч. 2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". За совершенное преступление школьнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшую с множественными ранениями на лице увезли в реанимацию. После председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела.