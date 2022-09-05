В Челябинской области водитель иномарки погиб в ДТП с грузовым автомобилем

В Челябинской области на трассе М-5 иномарка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня утром на 1605 км автодороги М-5 на территории Ашинского района. Водитель Фольксваген Гольф, в условиях дождя, при обгоне столкнулся со встречным грузовым автомобилем МАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки погиб. Устанавливаются все обстоятельства аварии.