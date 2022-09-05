05 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Пропавшего в Екатеринбурге трехлетнего ребенка нашли в автобусе

В Екатеринбурге найден пропавший трехлетний ребенок, самостоятельно ушедший из двора.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, вечером в дежурную часть территориального ОВД поступил сигнал от представителей транспортной компании, что в автобусе 24-го маршрута обнаружен малолетний ребенок без сопровождения взрослых. Экипаж ППСП доставил мальчика в отдел, а через час в полицию позвонила мать и заявила о пропаже сына.

При опросе матери сотрудники ПДН установили, что около 19.30 она вместе с сыном приехала домой на улицу Карасьевскую. Женщина оставила ребенка в закрытом дворе, думая, что он не сможет покинуть придомовую территорию. Пока она заносила домой покупки, мальчик не только успел выйти за калитку, но и сесть на автобус №24. Через несколько остановок кондуктор заинтересовался юным пассажиром и вызвал полицию.

В отношении матери, допустившей подобную ситуацию, был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Теги: ребенок, полиция, Екатеринбург



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