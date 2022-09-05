Власти Британии: ковид-вакцинация небезопасна для беременных и кормящих

05 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

Власти Британии: ковид-вакцинация небезопасна для беременных и кормящих

После полутора лет убеждения людей в том, что новые генные вакцины от ковида абсолютно безопасны, медицинские власти Британии сделали неожиданное признание: это не доказано, и никаких оснований так считать заведомо нет.
Читайте также:

Еще в апрельских рекомендациях прямо говорилось, что "ковид-вакцинация настоятельно рекомендуется беременным и кормящим женщинам".

"Было доказано, что коронавирусные вакцины, доступные в Королевстве, показали эффективность и хороший профиль безопасности. Важно иметь прививки от ковида, чтобы защитить вас и вашего ребенка", - говорилось в рекомендациях.

Также беременных призывали "как можно скорее сделать прививку" и не ждать родов. Фактически все рекомендации представляли собой навязчивый набор призывов скорее вводить себе препарат и угроз тяжелой болезни в случае, если этого не сделать. Будто бы невакцинированные беременные тяжело болеют, а вакцинированные защищены и пребывают в безопасности. Никаких данных при этом не приводилось.

В Великобритании более 100 тыс. беременных женщин были вакцинированы, в основном вакцинами Pfizer и Moderna.

И вот в августе неожиданный поворот. После многочисленных заверений в доказательствах безопасности препаратов последовало признание: данных о репродуктивной токсичности нет, так как вакцина была разработана в спешном порядке "для удовлетворения текущих неотложных потребностей здравоохранения" (репродуктивная токсичность - это опасность для размножения, которую вызывают химические вещества).

"В настоящее время невозможно обеспечить достаточную уверенность в безопасном использовании вакцины беременными женщинами... Женщины, которые кормят грудью, также не должны проходить вакцинацию", - отмечается в новых рекомендациях (раздел Toxicity conclusions).

То есть медицинские власти Британии фактически признали, что все их "доказательства" безопасности генных вакцин были ложными, а людей вводили в заблуждение. Данных о последствиях ковид-вакцинации для беременных, естественно, нет.

Накануне.RU неоднократно писало о том, что эффективность ковид-вакцинации в стране, согласно официальным данным, под большим вопросом. Привитые умирали даже с большей вероятностью, чем непривитые. А власти признали, что в ковидных реанимациях до 90% дважды привитых. Позже было объявлено, что реальная смертность от ковида в Британии в 25 раз меньше, чем сообщалось в статистике.

В США после ковид-вакцинации еще осенью было зафиксировано 2,5 тыс. выкидышей. А исследование показало, что у 104 из 127 женщин (82%), вакцинированных до 20-й недели, произошел выкидыш.

Теги: вакцинация, беременность, вакцина, ковид



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети