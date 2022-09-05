Власти Британии: ковид-вакцинация небезопасна для беременных и кормящих

После полутора лет убеждения людей в том, что новые генные вакцины от ковида абсолютно безопасны, медицинские власти Британии сделали неожиданное признание: это не доказано, и никаких оснований так считать заведомо нет.

Еще в апрельских рекомендациях прямо говорилось, что "ковид-вакцинация настоятельно рекомендуется беременным и кормящим женщинам".

"Было доказано, что коронавирусные вакцины, доступные в Королевстве, показали эффективность и хороший профиль безопасности. Важно иметь прививки от ковида, чтобы защитить вас и вашего ребенка", - говорилось в рекомендациях.

Также беременных призывали "как можно скорее сделать прививку" и не ждать родов. Фактически все рекомендации представляли собой навязчивый набор призывов скорее вводить себе препарат и угроз тяжелой болезни в случае, если этого не сделать. Будто бы невакцинированные беременные тяжело болеют, а вакцинированные защищены и пребывают в безопасности. Никаких данных при этом не приводилось.

В Великобритании более 100 тыс. беременных женщин были вакцинированы, в основном вакцинами Pfizer и Moderna.

И вот в августе неожиданный поворот. После многочисленных заверений в доказательствах безопасности препаратов последовало признание: данных о репродуктивной токсичности нет, так как вакцина была разработана в спешном порядке "для удовлетворения текущих неотложных потребностей здравоохранения" (репродуктивная токсичность - это опасность для размножения, которую вызывают химические вещества).

"В настоящее время невозможно обеспечить достаточную уверенность в безопасном использовании вакцины беременными женщинами... Женщины, которые кормят грудью, также не должны проходить вакцинацию", - отмечается в новых рекомендациях (раздел Toxicity conclusions).

То есть медицинские власти Британии фактически признали, что все их "доказательства" безопасности генных вакцин были ложными, а людей вводили в заблуждение. Данных о последствиях ковид-вакцинации для беременных, естественно, нет.

Накануне.RU неоднократно писало о том, что эффективность ковид-вакцинации в стране, согласно официальным данным, под большим вопросом. Привитые умирали даже с большей вероятностью, чем непривитые. А власти признали, что в ковидных реанимациях до 90% дважды привитых. Позже было объявлено, что реальная смертность от ковида в Британии в 25 раз меньше, чем сообщалось в статистике.

В США после ковид-вакцинации еще осенью было зафиксировано 2,5 тыс. выкидышей. А исследование показало, что у 104 из 127 женщин (82%), вакцинированных до 20-й недели, произошел выкидыш.