Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Камчатку, где погибли туристы

Прокуратура начала проверку новосибирской компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан на Камчатке. Напомним, при восхождении погибли восемь человек.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, проверят проведение туристического тура, а также обстоятельства происшествия с туристами на вулкане.

Ранее вертолет МЧС с четвертой попытки приземлился на склоне вулкана Ключевская сопка. Спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение. Их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, где находятся два выживших туриста, а завтра утром продолжить путь до отметки 4158 метра, где их ждут еще двое.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. С 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончался еще один человек, который находился без сознания. Вечером в воскресенье стало известно, что количество жертв выросло до восьми.