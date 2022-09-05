Свердловские следователи возбудили уголовное дело после смерти 3-летнего мальчика в пожаре

После смерти 3-летнего мальчика в п. Первомайском Пригородного района (Свердловская область), региональное отделение СКР возбудило уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, это позволит наиболее тщательно установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 4 сентября около 20.00 в жилом доме произошел пожар, в результате которого и погиб ребенок. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем. К такому выводу пришли следователи, когда на месте происшествия обнаружили диван и большое количество окурков.

"По предварительным данным, тело ребёнка не имело внешних признаков насильственной смерти. Мальчик, скорее всего, отравился продуктами горения. Малыша попытались спасти соседи, которые извлекли его из горящего дома, но, к большому сожалению, прибывшей бригаде врачей спасти его не удалось. Также из жилища в ЦГБ № 4 города Нижнего Тагила была госпитализирована мать погибшего – женщина, 1990 г.р., с 20% ожогов тела, в нетрезвом состоянии. Пожар вспыхнул в спальне, с места происшествия изъято большое количество окурков и другие вещдоки. Собранные по данному факту материалы полиция направила в районный отдел Следственного комитета", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На данный момент продолжается опрос свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. Помимо этого, следствие выяснит причины и условия, которые привели к трагедии, после чего будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

Напомним, что женщина состоит на учете ОДН ОП №1 МУ МВД России "Нижнетагильское" в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, злоупотребление алкогольной продукцией. У нее есть еще двое детей, которые в момент пожара находились дома у родного отца.