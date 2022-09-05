Свердловские следователи возбудили уголовное дело после смерти 3-летнего мальчика в пожаре

05 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Пожар в жилом доме в посёлке Первомайском Пригородного района (2022) | Фото: СУ Следственного комитета по Свердловской области

Свердловские следователи возбудили уголовное дело после смерти 3-летнего мальчика в пожаре

После смерти 3-летнего мальчика в п. Первомайском Пригородного района (Свердловская область), региональное отделение СКР возбудило уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, это позволит наиболее тщательно установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 4 сентября около 20.00 в жилом доме произошел пожар, в результате которого и погиб ребенок. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем. К такому выводу пришли следователи, когда на месте происшествия обнаружили диван и большое количество окурков.

Пожар в жилом доме в посёлке Первомайском Пригородного района(2022)|Фото: СУ Следственного комитета по Свердловской области

Пожар в жилом доме в посёлке Первомайском Пригородного района(2022)|Фото: СУ Следственного комитета по Свердловской области

"По предварительным данным, тело ребёнка не имело внешних признаков насильственной смерти. Мальчик, скорее всего, отравился продуктами горения. Малыша попытались спасти соседи, которые извлекли его из горящего дома, но, к большому сожалению, прибывшей бригаде врачей спасти его не удалось. Также из жилища в ЦГБ № 4 города Нижнего Тагила была госпитализирована мать погибшего – женщина, 1990 г.р., с 20% ожогов тела, в нетрезвом состоянии. Пожар вспыхнул в спальне, с места происшествия изъято большое количество окурков и другие вещдоки. Собранные по данному факту материалы полиция направила в районный отдел Следственного комитета", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На данный момент продолжается опрос свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. Помимо этого, следствие выяснит причины и условия, которые привели к трагедии, после чего будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

Напомним, что женщина состоит на учете ОДН ОП №1 МУ МВД России "Нижнетагильское" в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, злоупотребление алкогольной продукцией. У нее есть еще двое детей, которые в момент пожара находились дома у родного отца.

Теги: пожар, дом, ребенок, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2022 08:30 Мск На Среднем Урале ребенок из многодетной семьи погиб при пожаре


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети