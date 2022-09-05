Правительство обязало органы госвласти зарегистрироваться в соцсетях

Правительство определило соцсети, где органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты.

Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает Правительство РФ. Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 г.

Там будут публиковать отчёты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.