В Свердловской области похолодает до минусовых отметок

В Свердловской области в ближайшие дни заметно похолодает.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, с 5 по 7 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы составит до -2 градусов. Также синоптики прогнозируют заморозки в Пермском крае.

Напомним, на минувшей неделе в Екатеринбург пришло похолодание. При этом август в нынешнем году стал одним из самых теплых за всю историю.

Ранее в свердловском МЧС призывали уральцев оставаться дома из-за аномальной жары.