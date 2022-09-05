Введение дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется, - Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры в связи с COVID-19.

По ее словам, следует соблюдать уже существующие ограничительные меры, пишет Regnum.

31 августа в Минздраве сообщили, что оснований для введения по всей стране дистанционного обучения или перевода работников на "удаленку" из-за COVID-19 в настоящее время нет.

С июля в России отмечается рост заболеваемости коронавирусом, но количество новых случаев в разных субъектах значительно отличается.