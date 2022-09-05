05 Сентября 2022
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Экоурок в екатеринбургской школе (2022) | Фото: пресс-служба ЕМУП &quot;Спецавтобаза&quot;

"Спецавтобаза" возобновляет экоуроки для школьников Екатеринбурга

В школах Екатеринбурга возобновляется проведение экоуроков, нацеленных на обучение подрастающего поколения правильному обращению с отходами. Общаться с учениками будут специалисты ЕМУП "Спецавтобаза", которые в прошлом году провели порядка 30 аналогичных занятий.

"Каждый год мы корректируем программы наших мероприятий, добавляя новые видеоролики, игры, обновляем справочные и образовательно-методические материалы. Мы видим результат — дети все больше интересуются правильным обращением с отходами, начинают сортировать мусор и "заражают" этим своих мам и пап", — говорит директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

Экоурок в екатеринбургской школе(2022)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального оператора, в прошлом году в Свердловской области было проведено 110 экологических мероприятий, участие в которых приняли 14,5 тыс. человек, большая часть из них дети. Программу экоуроков "Спецавтобаза" реализует с 2019 года при поддержке министерства энергетики и ЖКХ региона и администрации Екатеринбурга.

На "Классном часу с регоператором" школьники узнают, какие бывают типы отходов, как их правильно сортировать и для чего это нужно. Ученикам также выдадут экологический журнал "Спецавтобазы", благодаря которому дети смогут закрепить свои знания дома.

Экологический журнал "Спецавтобазы"(2022)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Теги: экоурок, Екатеринбург, школьник, Спецавтобаза



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