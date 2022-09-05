05 Сентября 2022
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Общество СЗФО В России Ленинградская область
(2006) | Фото: Александр Саверкин/ИТАР-ТАСС

В Ленобласти школьникам раздали брошюры с призывом не слушать родителей в вопросе прививок

К 1 сентября дети в Ленинградской области в рамках проекта "Бабочка над заливом" получили брошюру "Твое здоровье и безопасность", в которой содержался призыв не слушать родителей в вопросе прививок. Это возмутило родительские организации, а юристы прямо усматривают в этом целый ряд нарушений.
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"Никогда не отказывайтесь от прививок, даже если любимая мама говорит, что это не обязательно. Убеди ее, что врачи — специалисты. А они утверждают, что обязательно! Не нужно избегать прививочных уколов — болезнь, которая может случиться, гораздо страшнее", - говорится в брошюре на странице, которая называется "Сам себе спасатель".

Помимо того что данный текст манипулирует термином "обязательный" (закон относит это к обязанности государства обеспечить возможность бесплатно сделать прививку, а не к обязанности гражданина ввести ее себе), он целенаправленно настраивает ребенка против родителей и не соглашаться с их мнением.

Согласно действующему законодательству, все прививки добровольны, и решение о проведении ребенку прививок или отказу от них принимается именно родителями (законными представителями) ребенка. То есть брошюра прямо противоречит законодательству.

Согласно Концепции государственной семейной политики, одним из приоритетов ее является "повышение авторитета родителей в семье и обществе" (ч. III).

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев обращает внимание, что, согласно п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", запрещена информация, "отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи". Налицо признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.17 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию").

Эксперт призывает писать обращения в прокуратуру региона с просьбой о возбуждении дела об административном правонарушении.

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сообщил, что брошюру издало Санкт-Петербургское издательство "Первый класс", которое работает с 2007 года. На протяжении ряда лет книги издательства входят в ежегодный "Подарок первокласснику от губернатора Ленинградской области".

"Мне вот интересно, кто у губернатора Ленинградской области курирует образование и культуру и почему ни они, ни его помощники не читают хотя бы то, что идёт в школы от имени губернатора? А может быть, как раз читают? Может, и сам губернатор не имеет ничего против, если школы будут настраивать своих учеников против их мам? Честно говоря, всех, кто имеет отношение к выпуску и распространению этого опуса, надо гнать с работы поганой метлой, не подпуская больше к детям", - написал Лысаков.

Он напомнил, что недавно председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ статью "Вредительство".

Теги: дети, школа, прививки, родители, вакцинация



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