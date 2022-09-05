В суде началось рассмотрение дела пермского стрелка Бекмансурова

В Пермском краевом суде началось рассмотрение по существу уголовного дела пермского стрелка Тимура Бекмансурова. Чуть менее года назад, 20 сентября 2021 года, он устроил массовый расстрел людей на территории пермского госуниверситета, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее СКР завершил расследование дела. Бекмансурова обвиняют по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, 20 сентября 2021 года Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.