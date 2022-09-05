Число прибывших на Средний Урал мигрантов выросло в 1,5 раза

С начала 2022 года на Средний Урал прибыло 148 тысяч 650 иностранных граждан. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Александр Блинов.

По его словам, это превышает показатель прошлого года в 1,5 раза.

"Увеличение показателей внешней миграции связано с отменой временных мер по предупреждению распространения коронавируса и возобновлением транспортного сообщения с рядом стран. При этом 98% прибывших – это представители стран с безвизовым порядком въезда", - рассказал Блинов.

Он добавил, что основные миграционные потоки традиционно составляют граждане Таджикистана (48%), Узбекистана (28%), Киргизии (12%), Казахстана (4,7%) и Армении (2,6%). По его словам, 68% прибывших приехали с целью трудовой деятельности. 17% мигрантов прибыли с частной целью, 4,7% - для обучения.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что в России готовится новый законопроект, который будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ.