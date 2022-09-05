Huawei перевела часть сотрудников из России в Узбекистан и Казахстан

Китайский производитель электроники Huawei перевёл часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ.

Китайская компания начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 г., рассказал "Ведомостям" источник, близкий к компании, и подтвердил один из партнеров Huawei в России. В частности, речь идёт о переездах в Казахстан и Узбекистан.

"Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ", – говорит источник.

По его словам, часть российских менеджеров также "направлена в длительные командировки". В пресс-службе Huawei не стали комментировать эту информацию.