Володин призвал украинок уезжать из страны, чтобы не отправиться "на убой"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал украинок покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию.

Как сообщалось, с 1 октября военнообязанным украинкам запрещен выезд за пределы республики. Женщины определенного Минобороны перечня специальностей должны в обязательном порядке стать на воинский учет.

"Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что жена президента Украины Владимира Зеленского находится за границей, так же как и жены украинских олигархов, и их это нововведение не коснется.