Препарат от коронавируса "Мир-19" может поступить в аптеки осенью

Препарат от коронавируса "Мир-19" Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) может поступить в аптеки осенью, сейчас идёт третья фаза клинических исследований по сокращению сроков применения лекарства с 14 до 7 дней.

"Мы ждем окончания третьей фазы (клинических исследований), после препарат будет доступен через аптечные сети (...) ФМБА подавало документы на расширенное клиническое исследование, чтобы сократить срок применения "Мир-19" пациентами с 14 до 7 дней. Мы доказали, что он работает, и ожидаем последние документы. И уже осенью он может поступить в аптеки", - сказала "Интерфаксу" главный специалист по внешним коммуникациям Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВ) ФМБА России Вера Еремеева.

Ингаляционный препарат "Мир-19" зарегистрирован 22 декабря 2021 г. после двух фаз клинических исследований, однако лишь для применения в стационарах.