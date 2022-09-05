05 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
Cessna 210, Сессна (2019) | Фото: wikipedia.org

У побережья Латвии разбился частный самолет, на перехват которого поднимали истребители НАТО

Частный легкомоторный самолет Cessna 551, летевший из Испании в Кельн, разбился в Балтийском море у побережья Латвии.

Борт летел из Хереса в Кёльн. Однако он не приземлился в Германии и продолжил полет, пишет Baza со ссылкой на СМИ. На его перехват поднимали истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии.

По сообщениям ВВС Дании, их пилоты не смогли разглядеть экипаж — они уверяют, что за штурвалом никого не было. Вскоре частный лайнер начал терять скорость и высоту, после чего упал в море недалеко от города Вентспилс.

На борту воздушного судна Cessna 551 находилось шесть пассажиров, ведутся их поиски, сообщает Regnum. Изначально поступала информация, что в самолете летело четыре человека: пилот, мужчина с женой и дочерью.

Теги: частный самолет, латвия, истребители нато



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