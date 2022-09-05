У побережья Латвии разбился частный самолет, на перехват которого поднимали истребители НАТО

Частный легкомоторный самолет Cessna 551, летевший из Испании в Кельн, разбился в Балтийском море у побережья Латвии.

Борт летел из Хереса в Кёльн. Однако он не приземлился в Германии и продолжил полет, пишет Baza со ссылкой на СМИ. На его перехват поднимали истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии.

По сообщениям ВВС Дании, их пилоты не смогли разглядеть экипаж — они уверяют, что за штурвалом никого не было. Вскоре частный лайнер начал терять скорость и высоту, после чего упал в море недалеко от города Вентспилс.

На борту воздушного судна Cessna 551 находилось шесть пассажиров, ведутся их поиски, сообщает Regnum. Изначально поступала информация, что в самолете летело четыре человека: пилот, мужчина с женой и дочерью.