В Челябинской области КСП проверит расходы районной мэрии

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку в администрации Каслинского района.

КСП проверит расходы мэрии на реализацию национальных проектов, на социальную защиту населения, образование, спорт, строительство и благоустройство, а также на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений.

Также в ходе проверки будет проведен анализ исполнения бюджета района и дана оценка эффективности распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.