05 Сентября 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Женщинам на Украине запретили выезд за границу

С 1 октября военнообязанным украинкам запрещен выезд за пределы республики. Таков стандарт НАТО. Об этом заявил юрист Минобороны Украины Владимир Смилка.
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Женщины определенного ведомством перечня специальностей должны в обязательном порядке стать на воинский учет. В перечень входит огромое множество специальностей. Большинство женщин, получивших какую-либо специальность, подпадают под воинский учет.

В июле спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук дал прогноз, что в случае затягивания военного конфликта подавляющее большинство мужчин и значительное количество женщин будут мобилизованы. "Служить придется практически всем", – сказал он.

В 2020 году Владимир Зеленский предупредил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины". А в январе 2022 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что воевать против России будут 90% украинцев.

В западных СМИ периодически появляются материалы, что Киев бросает на фронт необученных резервистов, не считаясь с человеческими потерями.

Теги: Украина, военный учет, женщины



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