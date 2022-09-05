05 Сентября 2022
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Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале ребенок из многодетной семьи погиб при пожаре

На Среднем Урале трехлетний ребенок погиб в результате пожара.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 4 сентября в поселке Первомайский Пригородного района. На момент пожара в доме находились ребенок, его мать и ее сожитель. В результате малыш погиб, а мать получила термический ожог верхних и нижний конечностей. Сейчас она госпитализирована в больницу.

Установлено, что погибший воспитывался в неполной многодетной семье матерью и ее сожителем. Двое других детей находились в гостях у родного отца. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем (курение).

"Семья проживала в деревянном доме. Состоит на учете ОДН ОП №1 МУ МВД России "Нижнетагильское" в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, злоупотребление алкогольной продукцией", - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Теги: ребенок, пожар, прокуратура, семья



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